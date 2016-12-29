Суд отпустил барда Александра Новикова из-под домашнего ареста

Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского районного суда и отпустил из-под домашнего ареста музыканта Александра Новикова. По решению суда Новиков должен по первому требованию являться на допросы следователей и сообщать о своих перемещениях.

«Я сегодня в суде о себе выслушал такие ужасы со стороны потерпевших и услышал столько хороших слов от артистов», – заявил Новиков.

В суде было озвучено, что за барда поручились музыканты Вилли Токарев, Владимир Пресняков-старший, Слава Медяник. Также в суд поступило ходатайство президента ВТБ Андрея Костина о том, что он лично ручается за Новикова и готов внести за него залог.

Барда подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом путём обмана пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс». Ранее районный суд заключил барда под домашний арест до 22 февраля 2017 года, ответчик и его юристы выразили несогласие с решением судьи и обжаловали его. 29 декабря суд рассмотрел апелляционную жалобу и освободил Александра Новикова из-под ареста.

Кроме артиста, подозреваемым по делу о «Бухте-Квинс» проходит экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который также обвиняется в хищении более 40 миллионов рублей. Жалобу Шилиманова на решение суда о его помещении в следственный изолятор суд также рассмотрит 29 декабря.

Агентство новостей «Между строк»

Видео: Znak.com