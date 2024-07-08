Суд отправил в колонию тагильчанина, отбывающего наказание в виде принудительных работ за пьяную езду, после того, как он пьяный появился на рабочем месте

Свердловский областной суд заменил осуждённому тагильчанину наказание в виде принудительных работ на лишение свободы. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в мае 2023 года приговором Ленинского районного суда 33-летний мужчина был осужден по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение в состоянии опьянения ПДД при управлении транспортным средством, будучи лишенным права управления транспортными средствами и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) к принудительным работам сроком на 3 года 1 месяц, с удержанием в доход государства 5% из заработной платы, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.

Установлено, что в период отбывания наказания, осуждённый находился на рабочем месте в состоянии опьянения, тем самым допустил злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания.

Начальник УФИЦ № 2 ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Свердловской области направил в суд представление о замене неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы.

«Белоярский районный суд в апреле 2024 года отказал в удовлетворении данного представления. Суд первой инстанции пришёл к выводу, что наличие у осуждённого состояния опьянения вызвано употреблением лекарственных препаратов на законных основаниях, о чём им предоставлены в судебное заседание медицинские справки. Вместе с тем, межрайонная прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что представленные осуждённым медицинские документы учреждениями здравоохранения не выдавались», — сообщили в прокуратуре.

В этой связи прокуратура на решение районного суда принесла апелляционное представление. Свердловский областной суд, оценив представленные прокурором доказательства, согласился с доводами апелляционного представления, отменив постановление Белоярского районного суда и заменив осуждённому наказание в виде принудительных работ на лишение свободы. Оставшийся срок наказания 2 года 3 месяца 25 дней мужчина будет отбывать в изоляции от общества в колонии-поселении.