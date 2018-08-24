Суд отменил регистрацию Юлии Михалковой на выборах в думу Екатеринбурга

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об отмене регистрации на выборах в гордуму актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой, пишет Znak.com. Судья согласился с тем, что в подписях 14 человек в поддержку выдвижения кандидата были допущены нарушения, решение суда вступило в силу немедленно.

В ходе прений представитель окружной избирательной комиссии Андрей Колобаев заявил, что избирком посчитал помарки в подписных листах незначительными для отмены регистрации кандидата.

«Человек написал в серии паспорта не 6507, а 6705. Мы приняли решение, что вряд ли существует другой избиратель по тому же адресу, с теми же фамилией и именем, номером паспорта, несмотря на различия в серии», — заявил представитель избиркома.

Представитель истца заявил, что, несмотря на то, что избирком утверждал о возможности идентифицировать 14 человек, подписи которых поставили под сомнение, отдел полиции № 5 и региональное ГУ МВД, которые сегодня провели повторную экспертизу этих людей, не смогли однозначно определить их личности.

Представители Михалковой заявили, что собираются обжаловать решение в президиуме областного суда, а затем в Верховном суде.

Юлию Михалкову требовал снять с выборов кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Рустэм Казыханов, который утверждал, что часть подписей граждан, собранных в поддержку Михалковой, являются недостоверными. По словам самой актрисы, её оппонент придрался к помаркам в подписных листах, на которые избирком не обратил внимания при регистрации кандидата. Например, в некоторых строках документов из-за почерка непонятны цифры, у некоторых адресов отсутствует номер корпуса дома. Представители Михалковой предлагали пригласить в суд всех подписавшихся за неё людей, чтобы доказать, что подписи настоящие. Однако Ленинский районный суд в этом ходатайстве отказал, согласился с требованиями истца и отменил решение избиркома о регистрации кандидата.