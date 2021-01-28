Суд отказался освободить Алексея Навального и оставил в силе арест до 15 февраля

Московский областной суд отклонил апелляцию Алексея Навального, признав законным решение Химкинского городского суда о взятии оппозиционного политика под стражу на 30 суток.

Защита Навального указывала в жалобе на нарушения и ряд несоответствий действующим законам. Адвокаты указали на необоснованность применения к Навальному статей уголовно-процессуального кодекса, которые не имеют отношения к его случаю, а также не предусматривают продление задержания до 30 дней. Также суд не дал политику пообщаться с защитниками и не обеспечил гласность процесса, пишет РБК со ссылкой на адвокатов.

«Всё это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд», — заявил Алексей Навальный, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина».

Ранее прокуратура Химок отказалась считать нарушением проведение суда над Навальным в отделе полиции.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января, в тот же день его задержали. 18 января в Химкинском отделе полиции прошло выездное заседание городского суда, который продлил Навальному срок задержания на 30 суток по делу «Ив Роше».