Суд отказался наказывать Бабченко за пост про гибель Ту-154 Минобороны

Зюзинский суд Москвы отклонил иск, поданный шестью сотрудниками телеканала «Звезда», которые обвиняли независимого журналиста Аркадия Бабченко в оскорблении чести и достоинства, пишет РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

В качестве компенсации нанесённого им морального вреда сотрудники телеканала просили взыскать с Бабченко по 500 тысяч рублей в пользу каждого оскорблённого.

Кроме того, истцы требовали удалить запись, сделанную Бабченко в сети Facebook 26 декабря 2016 года, и опубликовать опровержение содержащихся в ней сведений как несоответствующих действительности и порочащих честь и достоинство работников «Звезды».

«Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать», — сказала судья Елена Сафьян.

Сам Бабченко, покинувший Россию в начале 2017 года, на суде не присутствовал, хотя, по словам судьи, о времени и месте проведения заседания был извещён.

Напомним, 26 декабря 2016 года, на следующий день после крушения близ Сочи принадлежащего Минобороны России самолёта Ту-154, вёзшего в Сирию участников ансамбля имени Александрова и журналистов нескольких российских телеканалов, на странице Бабченко в сети Facebook появилась запись, автор которой утверждал, что не испытывает сочувствия и жалости к погибшим.

При этом журналисты, в том числе и сотрудники «Звезды», обвинялись в «раскрутке механизма посадок и убийств» и вербовке людей «на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС