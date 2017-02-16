Суд отказался арестовать двух подсудимых по делу «приморских партизан»

В Приморском краевом суде начался третий процесс над фигурантами дела «приморских партизан» по эпизоду об убийстве четверых предполагаемых наркоторговцев. На первом заседании суд отказался заключать подсудимых Алексея Никитина и Вадима Ковтуна под стражу, передаёт из зала суда автор проекта «Приморские партизаны.инфо» Юлия Жукович.

C Алексея Никитина и Вадима Ковтуна взяли подписку о невыезде. Остальные подсудимые – Александр Ковтун, Максим Кириллов и Владимир Илютиков – продолжают отбывать наказание по другим эпизодам дела.

Как отмечает «Интерфакс», суд не смог с первой попытки сформировать коллегию присяжных для рассмотрения дела. В ходе предыдущего, второго процесса коллегию сформировали с девятого раза.

Дело об убийстве четырёх человек в Кировском районе Приморского края в 2009 году было отправлено на третье рассмотрение Верховным судом, он отменил оправдательный приговор присяжных, вынесенный в 2016 году.

Коллегия по уголовным делам ВС приняла это решение, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры и жалобы потерпевших: они требовали отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Тогда меру пресечения в отношении находящихся на свободе Ковтуна и Никитина коллегия ВС не избирала.

Суд первой инстанции вынес Вадиму Ковтуну, Алексею Никитину, Александру Ковтуну, Максиму Кириллову и Владимиру Илютикову оправдательный приговор по эпизоду об убийстве четверых предполагаемых наркоторговцев, основываясь на оправдательном вердикте присяжных. Вадима Ковтуна и Алексея Никитина освободили в зале суда.

Приморский краевой суд тогда постановил, что Никитин и Ковтун имеют право на реабилитацию, и отказал потерпевшим в удовлетворении гражданских исков на 6 млн рублей. Остальные фигуранты дела продолжили отбывать наказание: их приговор за участие в покушениях на полицейских и других преступлениях не был отменён и не пересматривался.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС