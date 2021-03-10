Суд оставил в силе решение по фотографу 66.ru, осуждённому за работу на митинге Навального

Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который назначил внештатному фотографу издания 66.RU Алексею Школе 30 часов обязательных работ по части 5 статьи 20.2 КоАП («Участие в несанкционированном массовом мероприятии»), пишет Znak.com.

Фотографа осудили за участие в несанкционированной акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального — несмотря на то, что он присутствовал на ней как официальный представитель СМИ. В редакции издания 66.RU уже заявили, что не согласны с решением Свердловского областного суда и будут обжаловать его.

Основная претензия обвинения была в том, что Школа во время акции был без спецжилета СМИ (опознавательного знака), а также не имел при себе удостоверения журналиста. Сам фотограф во время суда говорил, что имел при себе редакционное задание, но это никак не повлияло на действия силовиков. Во время задержания фотографа ударили в район груди.

«Я был в шоковом состоянии, сказал, что работаю фотографом и что у меня есть документы. В автозаке я пять раз повторял [это], но меня игнорировали. Я был готов сам показать документы, но уже был в наручниках. Я представил документы сразу, как был доставлен в отдел полиции», — сказал Школа на заседании Свердловского областного суда.

Школа утверждает, что у него был спецжилет в начале акции у стадиона «Динамо», но позже жилет порвался «о ветку дерева». Фотограф посчитал, что во время акции его не тронут, и по просьбе редакции продолжил работу, а испорченный спецжилет передал своим коллегам.

Решение Верх-Исетского суда возмутило представителей СМИ Екатеринбурга, которые назвали это нарушением свобод и прав журналистов: 74 представителя СМИ Екатеринбурга подписали обращение к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову, начальнику регионального управления Росгвардии Константину Шуршину, прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой, уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой с просьбой разобраться в ситуации.