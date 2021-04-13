Суд оставил в силе приговор «уктусскому стрелку»

Апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил в силе пожизненный приговор жителю Екатеринбурга Алексею Александрову, известному как «уктусский стрелок», сообщил E1.ru адвокат потерпевших Дмитрий Ушаков.

«Суд посчитал, что все смягчающие и отягчающие обстоятельства были учтены в первоначальном приговоре, и оставил его в силе. Учли и явку с повинной, и активное способствование расследованию, и наличие малолетнего ребёнка, и положительные характеристики с работы. Но посчитали, что он слишком опасен для общества», — отметил Дмитрий Ушаков.

Станки, гараж и другие вещи Александрова будут проданы, чтобы возместить нанесённый им моральный вред. Квартира останется в собственности его жены как совместное имущество.

Напомним, по версии обвинения, Александров 25 августа 2018 года в период до 21:32, вооружённый пневматическим оружием, прибыл на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус» в Чкаловском районе Екатеринбурга. Там мужчина надел на голову прибор ночного видения и пешком проследовал вглубь лесопарка в направлении вершины учебного склона Уктусского спортивного комплекса. В лесу он увидел ранее незнакомых ему девушек — Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову.

Александров встал на расстоянии пяти метров от девушек и около трёх раз не мог сделать выстрел — курок не срабатывал. Однако затем он всё же нанёс по двум девушкам не менее трёх выстрелов. Каждый попал в голову — впоследствии медики зафиксировали повреждение оболочек головного мозга. Ксения Солтанова скончалась на месте. Наталья Кузнецова прожила ещё почти неделю после инцидента, умерла она в реанимации ГКБ № 40.

Свердловский областной суд назначил Александрову пожизненное лишение свободы. После приговора в своей апелляционной жалобе осуждённый попросил отменить пожизненное наказание, так как считает, что способен исправиться.