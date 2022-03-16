Суд оставил на свободе бравшего взятки экс-начальника ИК-46 Невьянска 

Невьянский горсуд признал экс-начальника ФКУ ИК-46 ГУФСИН России по Свердловской области виновным во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

Как установило следствие, с сентября 2019 года по февраль 2021 года подсудимый получил взятки деньгами и имуществом на сумму 800 тысяч рублей от нескольких осуждённых колонии. Взамен начальник исправительного учреждения должен был закрепить за осуждёнными рабочие места, на которых они трудились, и повлиять на их условно-досрочное освобождение.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками регионального ФСБ вместе со службой собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области, удалось выявить незаконную деятельность начальника ИК-46.

Невьянский городской суд признал бывшего начальника ИК № 46 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство и попустительство по службе), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Мужчину приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Также он должен выплатить штраф в размере 1,6 млн рублей.