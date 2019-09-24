Суд оштрафовал жителя Орла за оскорбительный комментарий про Владимира Путина

Суд оштрафовал жителя Орла Андрея Бычкова на 40 тысяч рублей за оскорбительный комментарий про президента Владимира Путина, который мужчина разместил в соцсетях.

По данным «МБХ медиа», Бычков был признан виновным по статье об оскорблении власти.

Как рассказал адвокат мужчины, причиной возбуждения уголовного дела якобы стало анонимное сообщение в центр противодействия экстремизму после того, как Бычков разместил комментарий к новости про то, что в Орле активизировались клещи.

«В [Советском] Союзе даже не знали, кто это — клещи. Благодаря нашим *** (очень хорошим) чиновникам мы катимся и катимся всё ниже. Спасибо Путину — настоящий *** (неприятный человек) наш президент и вся его шайка», — цитирует Znak.com комментарий, лёгший в основу обвинения.

Напомним, 20 июня во время «Прямой линии» Владимир Путин пояснил, что закон об оскорблении власти нацелен на защиту госсимволов, а не чиновников и политиков, и призвал не наказывать россиян за критику руководителей разных уровней. Однако в настоящее время в России возбуждено свыше 30 уголовных дел о неуважении к власти, в одном случае потерпевшими признаны судебные приставы.