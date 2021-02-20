Суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана ВОВ

20 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло второе за день заседание, на котором решали судьбу Алексея Навального. Мировой судья признал политика виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко и приговорил его к штрафу в 850 тысяч рублей. Там же сегодня Мосгорсуд оставил в силе замену условного срока Навального по делу «Ив Роше» на реальный.

Дело о клевете было возбуждено в июне 2020 года из-за того, что политик назвал «продажными холуями» героев видео RT о поправках к Конституции. СКР счёл, что комментарий порочит честь и достоинство ветерана Игната Артёменко.

«Ему хотелось бы, чтобы Навальный извинился перед ним, поскольку он всю жизнь делал всё бескорыстно», — цитирует судью телеканал «Дождь».

Ранее прокурор требовала для Навального штраф в 950 тысяч рублей, при этом суд не нашёл у подсудимого отягчающих обстоятельств, а к смягчающим отнёс наличие на иждивении двух детей.

Выступая с последним словом, Навальный привёл данные из материалов дела о соцподдержке, которую получал Артёменко: за четыре года ему предоставили продуктовые наборы и сертификаты примерно на 11 тысяч рублей, пишет РБК.

«Один день этого суда обходится во много раз дороже, чем вся помощь этому ветерану за четыре года», — говорил оппозиционер.

Ранее 20 февраля Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобу защиты Навального на решение заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, но с учётом домашнего ареста уменьшил срок на 1,5 месяца. В результате оппозиционер проведёт в колонии 2 года 6 месяцев и 2 недели. Адвокаты Навального в свою очередь сообщили, что планируют подать жалобу в вышестоящий суд. При этом они не исключили, что этапировать в колонию его могут вскоре после решения по делу о клевете.