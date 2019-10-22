Суд оштрафовал «Мемориал» на 400 тысяч рублей по закону об иностранных агентах

Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитное общество «Мемориал» и ещё на 100 тысяч рублей — председателя правления организации Яна Рачинского. По мнению судьи, организация нарушила закон о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранных агентов.

Претензия Роскомнадзора связана с тем, что на YouTube-канале и в Facebook ингушского отделения «Мемориала» отсутствует маркировка иностранного агента на каждом материале. В ходе заседания суда представитель Роскомнадзора сказал, что это «нарушает права человека на получение полной информации». Адвокат и представитель «Мемориала», в свою очередь, заявили, что на канале есть маркировка иноагента. Последний попросил суд назначить штраф ниже минимального из-за «малозначительности» нарушения, сообщает «Дождь».