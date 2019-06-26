Суд оштрафовал издание «Тайга.Инфо» за гиперссылки на видео с матом

Сибирское издание «Тайга.Инфо» оштрафовали на пять тысяч рублей за гиперссылки в текстах, которые вели на видео избиения студента, в котором слышна нецензурная лексика, со ссылкой на главного редактора Василия Волнухина пишет Znak.com.

Претензии к изданию «Тайга.Инфо» Роскомнадзор предъявил в мае: журналисты получили от регулятора уведомление по поводу нескольких публикаций, рассказывающих о групповом избиении студента новосибирского колледжа. Табуированную лексику издание, следуя закону, закрыло символами «*******». Однако РКН составил протокол об использовании нецензурной брани в связи с активными гиперссылками, которые вели на видео избиения студента с матом.

«Мы собираемся подавать апелляцию, в настоящее время готовим документы. Считаем, что гиперссылки, ведущие на сторонние интернет-ресурсы, — это не наша ответственность. Наш случай не единственный, однако подобные штрафы — большая редкость», — сказал Волнухин.

В Роскомнадзоре заявили, что законодательство запрещает использование СМИ для распространения материалов, содержащих нецензурную брань, а «мультимедийные материалы, в том числе прикреплённые изображения, видеозаписи и гиперссылки на сторонние ресурсы, являются частью контента зарегистрированных электронных СМИ».

«Тайга.инфо» — информационно-аналитическое издание в Сибирском федеральном округе, основанное в 2004 году.