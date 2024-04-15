Суд оштрафовал главу Николо-Павловского за сугробы на дорогах

Мировой суд оштрафовал главу Николо-Павловской территориальной администрации ГГО Александра Ременца по статье 12.34 ч. 1 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Пригородного района Свердловской области.

Ранее прокуратура провела проверку соблюдения правил содержания и безопасности дорог, проходящих в границах села Шиловка. По факту проверки было выявлено, что в зимний период не проводились работы по расчистке части дорог населённого пункта от снежных масс. Сугробы на обочинах высотой 1,5 метра являлись нарушением и свидетельствовали о халатном отношении главы территориальной администрации к содержанию автомобильных дорог в селе Шиловка в зимний период 2024 года.

По фактам выявленных нарушений прокуратура района возбудила в отношении главы села дело об административном правонарушении и передала материалы в суд.

Суд назначил ему меру наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. На данный момент судебный акт не вступил в законную силу.