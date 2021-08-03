Суд окончательно оправдал мужчину, конфликтовавшего со следователем на золотом Lexus

Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил в силе оправдательный приговор екатеринбуржцу Антону Истомину, которого замглавы следственного отдела Октябрьского района Екатеринбурга — водитель автомобиля Lexus золотого цвета — Артём Халилов после конфликта на заправке обвинил в угрозе убийством, со ссылкой на адвоката Сергея Колосовского пишет Znak.com.

По его словам, Истомин «оправдан окончательно». Он добавил, что на суде присутствовала представитель генеральной прокуратуры, которая заявила, что Халилов сам является зачинщиком конфликта. В дальнейшем представители Истомина планируют добиться увольнения Халилова из следственного комитета.

Напомним, громкий конфликт произошёл 8 сентября 2018 года на заправке «Газпромнефть» на улице Шейнкмана в Екатеринбурге. Артём Халилов на улице попытался подкачать колёса автомобиля без очереди, из-за чего между ним и Антоном Истоминым, тоже стоявшим в очереди, случилась словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали: действительно, водитель Lexus вышел из машины, размахивая руками, после чего стал отбирать шланг для подкачки колёс у Истомина. После этого Халилов стал хватать Истомина за руки и замахиваться на него. Что между мужчинами происходило в следующие 10 секунд, неизвестно — в этот момент Истомин и Халилов вышли из зоны видимости камеры. По словам Истомина, в это время следователь «схватил его за горло и начал сдавливать». Халилов уверял, что в этот момент, наоборот, Истомин начал угрожать ему ножом.

Позже выяснилось, что Халилов, который приехал на золотом Lexus, работает замглавы следственного отдела Октябрьского района Екатеринбурга. Он обвинил оппонента в угрозе убийством и подал на него в суд. В октябре 2020 года суд оправдал обвиняемого по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством») Артёма Истомина.