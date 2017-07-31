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02 Авг 2017 10:02 | Метки: Новости

Суд одобрил депортацию из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Басманный суд Москвы постановил выдворить из России корреспондента «Новой газеты» гражданина Узбекистана Али Феруза, передаёт «Медиазона». Кроме того, журналиста оштрафовали на пять тысяч рублей. В Facebook Али Феруз написал, что после суда его увезли в спецприёмник в Сахарово.

Напомним, Феруза задержали 1 августа под предлогом проверки документов, после чего его повезли в ОВД для установления личности. У журналиста с собой была пресс-карта. В отделении ему предъявили обвинение по части 3.1 статьи 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»). За день до этого журналист обжаловал отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. Как отмечалось, до рассмотрения апелляции он имеет право находится на территории страны.

В середине марта журналиста задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства по запросу властей Узбекистана. Он уехал из республики восемь лет назад, по данным «Новой газеты», «тамошние спецслужбы принуждали его к сотрудничеству».

Журналист неоднократно просил предоставить ему убежище в России, он обращался в ФМС, к уполномоченному по правам человека и в Совет по правам человека при президенте, но ответов не получил. Об убежище для Феруза просил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Новая газета»

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