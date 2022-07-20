Суд обязал «Уралстроймонтаж» переделать площадь у музея боевой славы и заплатить в пользу ЕВРАЗа 1,7 млн рублей штрафа

В Нижнем Тагиле ООО «Уралстроймонтаж» (УСМ) за свой счёт исправят дефекты после ремонта площади у мемориального комплекса музея боевой славы АО «ЕВРАЗ НТМК» на улице Металлургов. Такое решение вынес Арбитражный суд Свердловской области 15 июля 2022 года, утвердив мировое соглашение между УСМ и ЕВРАЗом. Помимо этого, ответчик обязан уплатить в пользу ЕВРАЗа штраф в 1,7 млн рублей за нарушение срока выполнения гарантийного ремонта.

До 1 сентября 2022 года УСМ обязан заменить расслоившуюся, покрытую трещинами и сколами тротуарную плитку на площади 48 м², уложить брусчатку на площади 6 м², устранить подвижность плитки на площади 15 м² от трамвайных путей до ограждения парка.

Напомним, что мемориальная площадь на улице Металлургов находилась на реконструкции в честь 80-летия ЕВРАЗ НТМК и 75-й годовщины Победы.