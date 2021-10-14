​​​​​​​Суд обязал Минздрав отремонтировать гинекологию в Демидовской больнице в Нижнем Тагиле

Минздрав Свердловской области по решению суда должен в течение 5 месяцев выделить деньги на ремонт гинекологического отделения в хирургическом корпусе Демидовской больницы в Нижнем Тагиле, а после получения средств больница обязана отремонтировать помещения в течение 10 месяцев, пишет Tagilcity.

С иском в суд обратилась прокуратура Ленинского района города. Ведомство выявило недопустимые дефекты поверхностей пола, потолка и стен в гинекологическом отделении хирургического корпуса. Отмечается, что из-за ненадлежащего состояния поверхность «негладкая, её невозможно обработать дезинфицирующими средствами». Помимо этого, в отделении обнаружили следы грибка.

«Выявленные нарушения в ГАУЗ СО "Демидовская ГБ" нарушают права пациентов Свердловской области, а также создают угрозу жизни и здоровью граждан, при этом медицинская организация в полной мере не соответствует обязательным для исполнения требованиям при осуществлении медицинской деятельности», — подчеркнул прокурор.

Прокурор попросил суд обязать больницу устранить нарушения. Представитель ответчика в свою очередь заявил, что у Демидовской больницы нет средств на выполнение работ и больница несколько раз просила деньги на ремонт у Министерства здравоохранения Свердловской области. На ремонт отделения требуется 21 млн рублей. Представитель Минздрава региона ответил, что из-за коронавируса в области не хватает средств — выделяются деньги на покупку оборудования для борьбы с вирусом.

Суд удовлетворил требования прокурора. Министерство здравоохранения должно в течение 5 месяцев выделить деньги на ремонт гинекологического отделения Демидовской больницы Нижнего Тагила. После получения здание должны отремонтировать в течение 10 месяцев.

Ранее в Демидовской больнице отремонтировали отделение реанимации.