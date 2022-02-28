Суд обязал мэрию Нижнего Тагила провести воду, газ и электричество к выделенным многодетным семьям земельным участкам

В Нижнем Тагиле Ленинский суд обязал мэрию города обеспечить инфраструктуру на выделенных многодетным семьям участках в микрорайонах Ольховка-2 и Ольховка-3 в Тагилстроевском районе. Граждане, получившие участки в качестве меры социальной поддержки, стали жаловаться, что ни электричества, ни газа, ни воды, ни дороги там нет, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с отсутствием инфраструктуры по обращениям многодетных семей прокуратура Ленинского района провела проверку о бездействии администрации Нижнего Тагила, которая должна была предоставить возможность подключения домов к сетям инженерно-технического обеспечения.

«Между тем до настоящего времени органом местного самоуправления не разработан комплекс мер по обеспечению указанных земельных участков объектами инфраструктуры. На сформированных земельных участках многодетных семей отсутствуют электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и подъездные пути (дорога)», — сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Поскольку использование земельного участка напрямую зависит от возможности подключения домов к сетям инженерно-технического обеспечения, прокуратура района обратилась в суд с иском о признании бездействия мэрии Нижнего Тагила. Ленинский районный суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу. После вступления решения суда в законную силу прокуратура будет контролировать его фактическое исполнение.