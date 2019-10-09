Суд Филадельфии (штат Пенсильвания, США) потребовал дочернюю компанию Johnson & Johnson Janssen выплатить компенсацию в размере 8 млрд долларов за неуказанный в инструкции к препарату Risperdal побочный эффект — у истца Николаса Мюррея от употребления данного лекарства начала расти грудь, пишет Reuters.

Молодой человек, которому сейчас 26 лет, в детстве употреблял препарат по предписанию врачей. Risperdal является антипсихотропным лекарством для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства, также его прописывали людям с аутизмом, которым страдает Мюррей.

Суд присяжных, рассматривавший дело, согласился с доводами истца о том, что производитель не предупредил пациентов о риске гинекомастии. Издание отмечает, что сумма выплат в результате может быть сокращена.