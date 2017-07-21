Суд Нижнего Тагила отправил «борзого» директора НТЗТИ Дениса Кокорина под домашний арест

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приннял решение отправить 34-летнего Дениса Кокорина, управляющего Нижнетагильским заводом теплоизоляционных изделий (НТЗТИ), под домашний арест до 5 сентября. АН «Между строк» вело онлайн-трансляцию из суда.

Напомним, на проблемы рабочих НТЗТИ обратил своё внимание президент Владимир Путин, который на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым заявил, что к нему на прямую линию пришло обращение от сотрудников завода, жаловавшихся на долги по зарплате. Задолженность перед 195 рабочими НТЗТИ превысила 13 миллионов рублей.

Расследование дела о невыплате зарплаты поставил на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. В течение первых суток после слов Путина о «борзоте» в Нижнем Тагиле рабочим выплатили большую часть долга. Отец Дениса Кокорина, бывший собственник предприятия Вячеслав Кокорин, заявил тогда, что выплатит долг из личных денег. Последнего называют известным криминальным авторитетом в Тагиле, он привлекался к уголовной ответственности и хорошо знаком полиции.

От исполнения своих обязанностей из-за «волокиты» по расследованию дела в отношении НТЗТИ был отстранён руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Валерий Задорин. Позже с должности сняли руководителя Тагилстроевского СК Ивана Райхерта. Было возбуждено три уголовных дела о невыплате заработной платы, сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов, и мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Юристы отмечали, что за экономические преступления, согласно Пленуму Верховного суда, арестовывать нельзя. По словам собеседников АН «Между строк», у судьи Марамзиной до начала сегодняшнего заседания был сложный выбор: соблюсти закон или удовлетворить ходатайство СК, поддержанное прокуратурой.

Агентство новостей «Между строк»