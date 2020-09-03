Суд на три месяца продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Басманный суд Москвы продлил до 9 декабря срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации нескольких убийств. Его адвокаты намерены обжаловать это решение, поскольку считают его незаконным и необоснованным.

По просьбе следователя и прокурора заседание проходило в закрытом режиме якобы с целью обеспечения безопасности участников процесса. При этом сам Фургал и его защитники настаивали на рассмотрении ходатайства следствия в открытом режиме.

«В ходе расследования дела органы следствия получили заявления от свидетелей, что они испытывают страх от действий обвиняемого. Эта угроза не ликвидирована и несёт не голословный характер. Так, Фургал руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц», — цитирует ТАСС слова прокурора.

Фургал опроверг заявление гособвинителя и вновь настаивал на своей невиновности. Также он уверен, что его дело является политическим.

«Ни о каких структурных подразделениях, о создании бандформирований и физическом устранении неугодных речи нет», — подчеркнул один из адвокатов Фургала Борис Кожемякин.

В настоящее время СК проверяет Фургала на причастность к тяжким преступлениям в трёх регионах Дальнего Востока: Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.