Суд Москвы рассмотрит первый иск к Роскомнадзору и Минфину из-за блокировки Telegram

Московский арбитражный суд 27 августа рассмотрит первый иск к Роскомнадзору и Минфину РФ о взыскании убытков, понесённых из-за последствий блокировки мессенджера Telegram на территории России, пишет «Интерфакс».

Рассмотрение дела назначено на 16:10, истец — компания «Инвестори» из Санкт-Петербурга — намерена взыскать с ведомств в свою пользу 5 млн рублей за то, что блокировка Telegram нарушила нормальную работу сайта организации. По словам представителя компании Владимира Орлова, «вследствие блокировки Telegram клиенты компании не смогли пользоваться его сайтом, выплачивать проценты, с которых компания могла получить прибыль». При этом в «Инвестори» отмечают, что, по собственному расчёту, сумма упущенной выгоды составила 10 млн рублей, но взыскать компания требует 5 млн, «так как блокировка мессенджера осуществлялась из благих намерений».

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о немедленном ограничении доступа к мессенджеру Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений. Получив решение суда, Роскомнадзор начал массово блокировать IP-адреса, которые задействовал Telegram. Из-за этого многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.