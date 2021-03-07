Суд Москвы начал рассматривать дело по обвинению в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Александра Воробьёва

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе. Александра Воробьёва обвиняют в том, что он передавал за границу данные, составляющие государственную тайну.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, заседание будет проходить в закрытом режиме, так как в материалах дела присутствуют документы с грифом «совершенно секретно».

Воробьева задержали 4 июля 2019 года. При обыске у него были найдены польский паспорт и звукозаписывающая аппаратура. 11 июля его отстранили от должности. Сейчас его обвиняют в нарушении закона по статье 275 УК РФ (государственная измена). Санкции данной статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.