Суд лишил алкоголика из Черноисточинска лицензии на ружьё после того, как он выстрелил себе в плечо

Пригородный районный суд лишил лицензии на ружьё 59-летнего жителя Черноисточинска после того, как он в состоянии алкогольного опьянения прострелил себе плечо.

Инцидент произошёл в феврале этого года, когда мужчина перепил алкогольных напитков. В прокуратуре Пригородного района отметили, что у жителя Черноисточинска хранились двуствольное ружьё ИЖ-58, полуавтоматическое ружьё МР-153 и карабин Ко-44. У владельца было разрешение на оружие до 29 марта 2021 года, а также две лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного оружия.

За применение оружия в населённом пункте мужчину направили на психиатрическую экспертизу и привлекли к административной ответственности.

«С 17 марта он находится под диспансерным наблюдением с диагнозом “синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия”. При этом, по заключению врачей, лечение и реабилитация пациента в полном объёме, подтверждающие наступление стойкой ремиссии, мужчиной не пройдены», — добавили в ведомстве.

За угрозу общественной безопасности прокуратура направила в суд иск об изъятии у мужчины оружия и аннулировании разрешения на его хранение и ношение. Пригородный суд удовлетворил иск в полном объёме.