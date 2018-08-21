Суд Екатеринбурга отменил заочный арест уральского олигарха Сергея Капчука

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения бывшему уральскому депутату и бизнесмену Сергею Капчуку, со ссылкой на самого предпринимателя пишет Znak.com. С начала 2000-х он находился в международном розыске как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. Теперь Сергей Капчук находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При этом главное следственное управление ГУ МВД России по региону по-прежнему продолжает расследование в отношении Сергея Капчука по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование находится на контроле у генпрокуратуры РФ.

С начала 2000-х Капчук некоторое время жил в ОАЭ, а затем эмигрировал в Великобританию. В ноябре 2016 года он распространил документ, согласно которому бизнесмен больше не находится в розыске Интерпола, а в его действиях состав уголовного преступления отсутствует. Дело в отношении себя Сергей Капчук назвал сфабрикованным. Его брат-близнец Константин Капчук, который также был обвиняемым по этому делу, уже отбыл свой срок, вышел на свободу и живёт в Екатеринбурге.

Сергей Капчук стал первым бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, вернувшимся в Россию, — он сделал это в июне 2018 года.