Суд Асбеста вернул мандат депутату гордумы от КПРФ

Асбестовский городской суд признал незаконным решение городской думы о прекращении полномочий депутата от КПРФ Натальи Крыловой, со ссылкой на парламентария пишет Znak.com.

По словам Крыловой, решение было вынесено накануне вечером, теперь мандат депутата думы Асбеста будет ей возвращён.

Депутаты проголосовали за лишение Крыловой мандата 9 декабря 2019 года, этому предшествовал затяжной конфликт между фракцией КПРФ и депутатами от других партий. Официальная причина отзыва Крыловой — нарушения в декларации 2018 года о доходах, в которой она не указала квартиру своей матери в пользовании. Сама Наталья Крылова считает решение незаконным, так как заседание не было правомочным.

«Исполняющая обязанности председателя Ольга Щапова объявила в начале заседания, что кворума нет. И все дальнейшие решения были незаконными. У нас по положению лишать мандата можно, если есть две трети голосов думы, и это подтверждено судебным решением. Сейчас не было предварительной комиссии, ни представления прокуратуры, ни предписания из комиссии по противодействию коррупции, ничего. Меня никто ни о чём не оповещал, просто сами взяли и лишили мандата», — прокомментировала она.

Кроме того, по её словам, представители большинства в думе незаконно удерживали исполняющую обязанности председателя Щапову в помещении, чтобы сохранить кворум.