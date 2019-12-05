Суд арестовал пермяка, открывшего стрельбу по прохожим

Орджоникидзевский районный суд Перми до 4 февраля 2020 года арестовал местного жителя, открывшего стрельбу по прохожим.

Напомним, ЧП произошло утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города. Ранее судимый 50-летний пермяк открыл стрельбу по прохожим из гладкоствольного ружья. Погибла одна женщина, ещё два человека, в том числе сотрудник Росгвардии, получили ранения.

Как пишет ТАСС, оружие, из которого стрелял подозреваемый, не было зарегистрировано. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.