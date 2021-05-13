Суд арестовал «казанского стрелка» на два месяца

Советский районный суд Казани арестовал стрелка Ильназа Галявиева на два месяца, пишет Znak.com.

Следствие просило назначить Галявиеву содержание под стражей на два месяца, судья удовлетворил требование стороны обвинения и арестовал стрелка до 11 июля 2021 года включительно. В ходе заседания следователь рассказал, что Галявиев сделал в школе не менее 17 выстрелов, также на первом этаже возле кабинета английского языка он установил взрывное устройство. Ему было предъявлено обвинение по пунктам «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Галявиев признал вину, а его адвокат заявил, что защита не выступает против ареста, учитывая тяжесть содеянного. Молодой человек сказал, что «со всем согласен».

После заседания заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика рассказал, что в отношении Галявиева проведут психиатрическую экспертизу, его отправят на обследование в течение двух ближайших месяцев. Также Заика добавил, что сообщников у стрелка не было, попыток суицида «официально не зарегистрировано», а медицинская экспертиза установит, был ли Галявиев под воздействием наркотических веществ в момент нападения.

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани, в которой раньше учился. Он использовал ружьё Hatsan Escort, которое купил легально. За несколько дней до нападения стрелок завёл телеграм-канал «Бог», где объявил себя богом и написал, что «сегодня убьёт огромное количество биомусора и застрелится сам». После стрельбы он сам сдался полиции.

В результате трагедии, по последним официальным данным, погибли девять человек, среди которых семь детей и двое учителей. Ранения получили 23 человека, восемь из них находятся в тяжёлом состоянии.