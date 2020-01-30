Суд арестовал бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками УВД ЗАО Москвы по «делу Голунова»

Басманный районный суд 30 января вынес постановление арестовать на два месяца экс-начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД Москвы России Игоря Ляховца по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Как пишет Znak.com, Ляховцу предъявлены обвинения по пунктам в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств.

Во время заседания суда бывший полицейский заявил, что ему поступали угрозы со стороны следователей и сотрудников управления собственной безопасности МВД.

«Считаю, что данная мера пресечения является давлением на меня. Мне сказали, что для меня будут созданы особые условия, чтобы память лучше восстанавливалась, угрожали сотрудники УСБ давлением», — цитирует Ляховцева ТАСС.

Экс-силовик не признал вину в инкриминируемых ему деяниях, во время суда он настаивал, что в момент задержания Голунова находился в отпуске.

30 января Басманный суд также арестовал на 2 месяца других фигурантов дела — бывших подчинённых Ляховца Дениса Коновалова и Романа Феофанова. Им предъявлены аналогичные обвинения, что и их экс-руководителю. В ближайшее время суд изберёт меру пресечения еще двоим бывшим сотрудникам полиции — Акбару Сергалиеву и Максиму Уметбаеву.