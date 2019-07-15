Субботние ДТП: столкновение легковушек на Уральском проспекте и авария с мотоциклом на Вагонке (ВИДЕО)

Момент столкновения ВАЗ 2110 и Volkswagen Jetta на Уральском проспекте в минувшую субботу попал в объектив камер «Сетей Тагила». Как видно на видеозаписи, водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности манёвра и выехал на середину проезжей части, где в неё на полной скорости врезается ВАЗ. Как ранее сообщали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, трое пассажиров Volkswagen получили травмы, но госпитализация никому не потребовалась.

Также в сети появилось видео ДТП на выезде с Вагонки с участием мотоцикла и Audi. Авария произошла вечером 13 июля. Водитель мотоцикла совершал разворот по кольцу на Восточное шоссе, но не смог набрать скорость и сзади его «догнал» Audi. По информации ГИБДД, госпитализация пострадавшему мотоциклисту не потребовалась.