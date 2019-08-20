«Стыдно поддерживать беззаконие»: профсоюз «Учитель» призвал педагогов не работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму

Независимый профсоюз «Учитель» призвал педагогов отказаться от работы в участковых избирательных комиссиях, сообщает «Эхо Москвы».

По словам сопредседателя профсоюза Всеволода Луховицкого, это связано с недопуском до выборов независимых кандидатов и подавлением уличных протестов. Независимый профсоюз обещает помощь тем педагогам, которые могут столкнуться с давлением руководства. Соответствующее объявление, адресованное педагогам, опубликовано и на сайте профсоюза. В основном оно касается грядущих выборов в Мосгордуму. По мнению независимого профсоюза, недопуск до выборов независимых кандидатов, а также силовое подавление протестов делают предстоящие выборы «заведомо неправовыми».