«Стыдно поддерживать беззаконие»: профсоюз «Учитель» призвал педагогов не работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму

Независимый профсоюз «Учитель» призвал педагогов отказаться от работы в участковых избирательных комиссиях, сообщает «Эхо Москвы».
По словам сопредседателя профсоюза Всеволода Луховицкого, это связано с недопуском до выборов независимых кандидатов и подавлением уличных протестов. Независимый профсоюз обещает помощь тем педагогам, которые могут столкнуться с давлением руководства. Соответствующее объявление, адресованное педагогам, опубликовано и на сайте профсоюза. В основном оно касается грядущих выборов в Мосгордуму. По мнению независимого профсоюза, недопуск до выборов независимых кандидатов, а также силовое подавление протестов делают предстоящие выборы «заведомо неправовыми».
«Мы — учителя, на нас смотрят наши ученики. Мы учим их быть гражданами. Нам стыдно поддерживать своим участием торжествующее беззаконие. В сложившейся ситуации члены московской территориальной первичной организации профсоюза "Учитель" не считают для себя возможным участие в предстоящих выборах в Мосгордуму. Мы призываем всех педагогов — членов избирательных комиссий подумать о том, как они будут объяснять детям своё участие в имитации выборов. Совет профсоюза также считает необходимым потребовать от правоохранительных органов прекращения уголовных дел в отношении участников протестов 27 июля и их немедленного освобождения», — говорится в заявлении профсоюза.