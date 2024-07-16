Студгородок ЮУрГУ: инфраструктура и возможности

Студенческий городок Южно-Уральского государственного университета — это комфортное проживание, дружелюбный коллектив и удобное расположение. Давайте узнаем, что ещё!

На сегодняшний день на территории студгородка ЮУрГУ расположены общежития № 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8. Также 3 из них находятся в разных частях Челябинска: № 13 — в Металлургическом районе, № 9 — на Северо-Западе и общежитие на Артиллерийской, 98, примыкающее к Многопрофильному колледжу ИСТиС. Ежегодно в общежитиях вуза проживает около 5 000 человек — студенты из 47 стран.

С 1 сентября 2024 по 31 августа 2025 года стоимость проживания в год в общежитии коридорного типа составляет 11 000 рублей, блочного типа — 14 200 рублей. Для заселения нужны следующие документы: паспорт, 4 фотографии 3x4 см и флюорография сроком давности не более года. При подаче документов о поступлении абитуриенты подают заявку на общежитие, если им требуется жильё. Это можно сделать через личный кабинет абитуриента либо через портал «Госуслуги».

В 2024 году заселение начнётся с 26 августа. Информацию можно будет найти на сайтах высших школ и институтов ЮУрГУ. Также предусмотрены номера повышенной комфортности, которые есть в общежитии № 8, если родителям будущих студентов требуется остановиться на некоторое время. Рядом с территорией студгородка есть множество кафе, продуктовых магазинов, студенческая поликлиника, спортивный комплекс и спортплощадки, бассейн и даже хоккейная коробка. В общежитии № 2 находится студпространство «Наш этаж», хобби-студия и штаб студотряда, открытые для всех студентов. В общежитии № 7 — студенческий центр, куда может прийти любой студент и провести с пользой своё время.

Поступай в ЮУрГУ и учись в комфортной среде!

Сайт: www.susu.ru

Портал для абитуриентов: abit.susu.ru

Телефон приёмной комиссии: 8-800-300-00-55.

Ждём вас по адресу: проспект Ленина, 76. Вход в центральные двери.

Часы работы:

понедельник — пятница с 9:00 до 17:00

суббота и воскресенье с 9:00 до 13:00