Студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа спасли котёнка

Четыре студента Нижнетагильского горно-металлургического колледжа спасли двухмесячного котёнка, упавшего в канализационный люк. Инцидент произошёл 19 мая возле дома № 5 на улице Пархоменко.

«Мы с одногруппниками гуляли после обеденного перерыва. По пути встретили женщину, которая попросила посмотреть в колодец, из которого раздавалось мяуканье. Мы, недолго думая, подняли канализационный люк и увидели котёнка, сидящего около сливной трубы. Мы его долго доставали, так как он прятался. Нам удалось положить его в пакет и поднять наверх», — рассказал нам один из спасателей котёнка Данил Пинчук.

Подростки отдали животное неравнодушной женщине, которая забрала котёнка домой, чтобы отмыть его и найти ему новых хозяев.