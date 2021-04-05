Студенты колледжа прикладного искусства и дизайна из Нижнего Тагила заняли несколько призовых мест на фестивале Stroganov Fest 2020 в Москве

Студенты колледжа прикладного искусства и дизайна побывали на фестивале Stroganov Fest 2020, который проходил в Москве. В Московскую государственную художественно-промышленную академию им. С. Г. Строганова, где проходил фестиваль, приехали участники из 85 регионов страны.

От Нижнетагильского колледжа участвовали студенты отделений прикладного искусства и графического дизайна. Первым этапом фестиваля был отбор конкурсных работ. Студент 4-го курса Степан Нармания отправил заявку с работой в номинации «Фирменный стиль». Помимо визуального сопровождения презентации, он изготовил сувенирную продукцию — открытки и значки. Свой проект об одной из главных достопримечательностей Нижнего Тагила Степан создавал в марте прошлого года под руководством Оксаны Лариной, преподавателя Уральского филиала МГХПА им. Строганова, члена Союза дизайнеров Москвы.

«Проект “Фирменный стиль индустриальной ассоциации “Наследие Урала” уже занял 1-е место в Екатеринбурге на всероссийском конкурсе туристических серий. Потом я принимал с ним участие в Уфе. И вот отправил на Stroganov Fest. Мой проект посвящён нашей главной достопримечательности, тому, с чего в принципе начинался наш город, — заводу имени Куйбышева. Я считаю, что это основа нашего города. И этот завод знают по всему миру», — рассказывает Степан Нармания.

Уже в Москве на протяжении 5 дней ребята проходили творческое и проектное обучение внутри команд, c которыми они приехали. Каждый день программа Stroganov Fest была разной, в неё входили не только лекции, но и практика. Студенты работали с экспертами, посещали мастер-классы по анатомии, академическому рисунку и прототипированию (работа с 3D-сканерами).

В мастерской прототипирования МГХПА им С. Г. Строганова на мастер-классе по 3D-сканированию и прототипированию В мастерской прототипирования МГХПА им С. Г. Строганова на мастер-классе по 3D-сканированию и прототипированию

Для участников организовали экскурсии на фабрики и в музеи. Но центральным событием фестиваля был хакатон.

«Хакатон — это такой формат марафона для программистов, менеджеров, а в нашем случае — для дизайнеров. Команде даётся задание, которое необходимо выполнить в течение короткого времени, обращаясь к различным специалистам в группе. Здесь очень важна слаженная работа в команде и скорость выполнения задания. Группы были разбиты случайным образом, но наши студенты показали себя очень хорошо», — говорит преподаватель колледжа прикладного искусства и дизайна Оксана Ларина.

За шесть часов работы ребята должны были разработать идею дизайн-проекта и реализовать его в виде пространственной инсталляции. В качестве темы проекта участникам предложили 100-летний юбилей школы ВХУТЕМАС. Всего в хакатоне поучаствовали около 300 человек, но не всем командам удалось выполнить задание.

«Для студентов такое задание — это хорошая школа и необычный опыт, когда за короткий промежуток времени нужно применить свои знания и суметь договориться в команде. Для многих сделать это было тяжело. Школа ВХУТЕМАС — это вообще предтеча дизайна на отечественной земле. А русский авангард — это то, что во многом сформировало дизайн, поэтому для всего мирового сообщества 100 лет школы ВХУТЕМАС — это важная дата», — рассказывает Оксана Ларина.

На хакатоне четыре проекта студентов Нижнетагильского колледжа — «Путь к вершине», «Индустриальная сеть», «Ступени авангарда» и «Солнце авангарда» — заняли призовые места. Студенты работали над объёмно-пространственными композициями весь день и получили дипломы лауреатов от первой до третьей степени.

По словам Оксаны Лариной, фестиваль имеет главную ценность для студентов — профориентационность. Ребята смогли изнутри посмотреть на работу производств и побывать в мастерских Строгановки. На экскурсии в частной компании Solstudio Textile Group студенты и педагоги увидели, где создаются и продаются паттерны для ткани, одежды, обуви и аксессуаров, а также для дизайна интерьеров, мебели и сувенирной продукции. Экскурсию по производству провёл искусствовед Кирилл Гаврилин и основательница компании Александра Калошина.