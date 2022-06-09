Студенты из Свердловской области будут восстанавливать Донбасс и искать людей под завалами

Десять студентов из Свердловской области отправились на месяц в Донбасс, где будут заниматься аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Свердловской области.

Руководитель регионального исполкома Свердловского отделения «Единой России» Дмитрий Жуков рассказал об участии уральских студентов в поддержке Донбасса.

«10 студентов из Свердловской области отправились на месяц в ЛДНР в составе сводного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они будут заниматься аварийно-восстановительными работами: разбирать завалы, искать под ними людей, заниматься восстановлением жилых помещений», — рассказал глава исполкома регионального отделения партии Дмитрий Жуков.

Также в пресс-службе партии заявили, что не исключают привлечения студентов-медиков к гуманитарной миссии в качестве младшего медперсонала.