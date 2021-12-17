Студенты Горно-металлургического колледжа придумали удобный онлайн-путеводитель по Нижнему Тагилу

Студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых занимаются разработкой приложения Your Personal Guide (0+), в котором будут собраны все направления городского туризма.

Студенты создали объединение социального предпринимательства и назвали его FAIR TEAM. Активисты готовы решать социальные проблемы города: их волнуют экология, наличие рабочих мест в городе, помощь гражданам с ОВЗ. Так, команда колледжа приняла участие в масштабной образовательной программе RAISE, в рамках которой и появилась идея создать личный путеводитель по Нижнему Тагилу.

Приложение Your Personal Guide, по словам его создателей, позволит в один клик заказать экскурсию, купить билеты, вызвать такси, изучить разные виды отдыха и туристический потенциал Нижнего Тагила. У пользователей приложения будет возможность изучить историю и культуру нашего города и построить подходящий маршрут, исходя из своих интересов.

По замыслу ребят, приложение должно привлечь молодёжь в Нижний Тагил.

«В ближайшее время планируется запустить первые этапы разработки демо-приложения, благодаря которому на практике получится выявить все недочёты и недостатки. Также ребята выполняют задания турнира от акселератора Raise, чтобы посоревноваться с другими командами», — рассказали АН «Между строк» кураторы проекта.

В приложении ребята создадут отдельные туристические направления, такие как промышленный туризм, профориентация, туристические маршруты, глемпинг, экологический туризм, микротуризм и STAYCATION для тех, кто не любит выходить из дома. Приложение будет доступно в Google Play и App Store.

Направление «Промышленный туризм», придуманное ребятами, готова поддержать компания ЕВРАЗ. Также студенты сотрудничают с местным фондом поддержки предпринимательства и Центром развития туризма. Проект тагильских студентов курируют преподаватели Российской академии народного хозяйства и государственной службы президента Российской Федерации.