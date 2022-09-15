Студенты Демидовского колледжа Нижнего Тагила завоевали награды национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Студенты Демидовского колледжа успешно выступили в финале Х национального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходил в Саранске. Как рассказали в пресс-службе мэрии, молодые люди завоевали три награды по компетенциям «Окраска автомобиля» и «Организация экскурсионных услуг».

Никита Бартов стал призёром в категории «Окраска автомобиля». Его наставниками были назначены мастер производственного обучения Павел Яковлев и преподаватель Валерий Фёдоров, которые на протяжении всей подготовки к региональному и национальному чемпионатам поддерживали студента и помогали ему стать лучшим в своём деле.

В компетенции «Организация экскурсионных услуг» добилась отличных успехов Анастасия Щадилова — она отмечена медальоном за профессионализм. Подготовка к конкурсу шла под руководством выпускницы, а ныне сотрудника колледжа Екатерины Телышковой, которая на прошлом национальном чемпионате тоже была отмечена медальоном в данной компетенции.

В группе юниоров «Организация экскурсионных услуг» 10-классница школы № 32 Ксения Лебёдкина завоевала бронзовую медаль. Девушка шла к этой победе в течение двух лет, изучая профессию самостоятельно, вне школьной программы. К участию в национальном чемпионате её также готовила Екатерина Телышкова.