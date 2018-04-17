Студентам предложили вернуться в Россию из «недружественных» стран

Россотрудничество занялось созданием условий для возвращения в Россию студентов из стран, «проявляющих недружественное отношение» к России, прежде всего из Великобритании, со ссылкой на представителей ведомства пишет «Коммерсантъ». Проект называется «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!».

«Остро стоит вопрос о безопасности наших молодых ребят, которые учатся за рубежом. Есть серьёзные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране», — заявила на презентации проекта модератор Оксана Буряк.

По данным Минобрнауки на 2017 год, за границей учились около 60 тысяч российских студентов. Тем студентам, которые уже заканчивают обучение, авторы программы обещают помочь с трудоустройством. Мониторинг настроений российских студентов в Великобритании, анализ их активности на встречах с представителями Фонда развития информационного общества позволяет сделать вывод, что многие хотят вернуться, заявил председатель фонда Михаил Кисляк.

В Россотрудничестве отмечают в некоторых странах «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников», заявила представитель ведомства Ольга Евко. Как именно ведомство это отследило и оценило, Евко объяснить не смогла и предложила спросить «напрямую у людей, которые находятся в Великобритании».

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян сообщил, что университет готов экстренно принять до нескольких сотен студентов из зарубежного бакалавриата, а желающим поступить в магистратуру пообещал ускоренную процедуру рассмотрения документов. Сардарян отметил, что в России часто переоценивают зарубежные вузы и недооценивают уровень подготовки в отечественных.

Участник проекта, глава предпринимательского сообщества «Преактум» Олег Мансуров заявил, что специалисты с зарубежным образованием «уже меняли место проживания, а значит, будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток». По его словам, в России зарплаты выпускников по некоторым направлениям «гораздо выше, чем в Европе».

Опрошенные «Коммерсантом» российские студенты, которые учатся Великобритании, заявили, что не чувствуют давления ни со стороны администраций вузов, ни со стороны других студентов. Глава образовательного проекта «Anglia Pro», докторант Университета Восточной Англии Наталья Мосунова заявила, что в Британии оказать давление на студентов в учебе невозможно — «система оценивания устроена объективно». По её словам, большинство россиян приезжают учиться в королевство из-за возможностей, недоступных в России, а 50−70% бакалавриата возвращаются потом в Россию, так как британские законы оставляют им мало шансов на трудоустройство.