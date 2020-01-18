Студента из Екатеринбурга осудили на 4,5 года за развращение мальчиков

Суд Берёзовского 17 января приговорил к 4,5 годам лишения свободы студента Уральского федерального университета Василия Москвина, который также являлся сотрудником оборонного завода «Вектор» в Екатеринбурге. Мужчину признали виновным в развращении детей. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Как пишет Znak.com, Москвин через соцсети вёл переписку с мальчиками возрастом от 12 до 16 лет. Мужчина склонял их к развратным действиям, в том числе к съёмкам в обнажённом виде. Следствие установило, что до физических контактов дело не доходило.

Всего от действий педофила пострадали пятеро детей. Какое-то время один из знакомых Москвина принимал участие в его общении с мальчиками. Он дал показания против своего товарища и выступал в суде в качестве свидетеля обвинения.