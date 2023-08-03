Студент из НТГСПИ выиграл серебро на первенстве России по тайскому боксу

16-летний студент ФСБЖ НТГСПИ Максим Юсупов взял серебро на проходившем в Тюмени с 26 по 30 июля первенстве России по тайскому боксу. Всего в соревновании приняли участие 500 боксёров из 47 регионов страны. Свердловскую область представляли 14 бойцов, которые вернулись домой с шестью медалями различного достоинства.

Как рассказал Максим АН «Между строк», в спортивную секцию 9 лет назад его привела мама. За это время он стал трёхкратным чемпионом различных турниров — победителем первенств России, Европы и мира. Юноша признаётся, что держать себя в тонусе перед соревнованиями было сложно: постоянно приходилось следить за диетой и усиленно тренироваться. При этом спортсмен уверяет, что был уверен в своих силах, поскольку это не первый его опыт участия в соревнованиях такого уровня.

«Меня поддерживали родные, друзья и тренерский состав. До золота, возможно, немного не хватило физической подготовки. Из-за этого я собой недоволен», — признался Максим журналисту АН «Между строк».

В будущем молодой человек хочет связать свою жизнь с большим спортом и стать профессиональным бойцом смешанных единоборств.