Студент из Нижнего Тагила выиграл в конкурсе квартиру в Екатеринбурге

21-летний студент Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) из Нижнего Тагила Владислав Гридасов выиграл главный приз конкурса профмастерства «Быть лучшим — ваше право», проводимого вузом. Молодой человек получил ключи от квартиры-студии в Екатеринбурге из рук директора Института права и предпринимательства Романа Брюхова. В дальнейшем Владислав планирует поступать в магистратуру в Москве.

Известно, что Владислав — выпускник школы № 9 Нижнего Тагила, победитель различных профильных конкурсов по юриспруденции, в том числе на окружном уровне.