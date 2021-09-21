Строители попросили губернатора Куйвашева повысить стоимость госконтрактов

Саморегулируемые организации «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» направили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо с просьбой принять региональный закон, чтобы задействовать федеральную норму — постановление № 1315, которое позволяет повышать максимум на 30% стоимость крупных контрактов, пишет 66.ru.

Правительство РФ ещё 9 августа приняло постановление № 1315, которое позволяет повышать максимум на 30% стоимость крупных контрактов на строительные работы. В нём прописано три критерия: сумма договора — не менее 100 млн рублей, срок — не менее 1 года, дата подписания договора — до 1 июля 2021 года. По мнению Минстроя, это позволит строителям компенсировать затраты, возникшие из-за роста цен на стройматериалы. Федеральное ведомство определило, что регионы до 6 сентября должны были провести перерасчёт смет и на сегодня более 40 из них воспользовались такой возможностью, приняв соответствующие законы. Однако в Свердловской области этого не произошло.

«Почему до сих пор строительные подрядчики несут расходы сверх сметы? Почему малый и средний бизнес Свердловской области не получает поддержки? Если в Свердловской области не появится нормативный акт, случится катастрофа — может остановиться строительство муниципальных объектов, произойдёт серьёзный срыв сроков производства работ», — заявил генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей», член правления СРО «Лига проектных организаций» Сергей Ренжин.

В письме указывается, что сейчас госэкспертиза отказывает подрядчикам Свердловской области в повторной экспертизе смет — как раз из-за того, что в регионе не подписан соответствующий закон. В частности, госэкспертиза отказала ООО «СУ5 групп», которое выполняет контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Пионерский под Ирбитом стоимостью 200 млн рублей. Как рассказал гендиректор компании Вадим Соколовский, на сегодня работы на объекте остановлены. Подрядчик рассчитывает увеличить стоимость контракта на 30%. По словам главы фирмы, в противном случае компании грозит банкротство. По данным Вадима Соколовского, уйти с рынка по той же причине могут ещё как минимум семь крупных строительных компаний.

«Источник, близкий к правительству, рассказывал мне, что специально не подписывают этот закон, потому что дыра в бюджете. Денег нет, чтобы выплатить всем подрядчикам сверху», — рассказал гендиректор ООО «СУ5 групп» Вадим Соколовский.

В Министерстве строительства Свердловской области пока не ответили на запрос редакции.