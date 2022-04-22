Строители определились, каким будет обновлённый интерьер ГДДЮТ Нижнего Тагила. Показываем дизайн-проект 

Строители и руководство Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле выбрали вариант оформления внутренних интерьеров здания. Эскизы рассматривали на выездном совещании вместе педагогами дворца и мэром Владиславом Пинаевым, сообщает пресс-служба администрации города.

На выбор было представлено два эскиза. Вместе с родительским комитетом и педагогами определили дизайн для центральной стены в фойе на третьем этаже, где проходят все массовые мероприятия. Также на встрече обсуждали материалы, цвет дверей и образец перил, для них строители предложили использовать многослойное стекло.

«Продолжаем заниматься переустройством сетей. В связи с окончанием отопительного сезона вырезали в помещениях всё старое отопление. Начинаем монтировать новые батареи. Заканчиваем штукатурить и готовимся к чистовой отделке. Продолжаем работы по фасаду. Белые панели для верхней части здания поступили, первые элементы уже смонтированы. Планируем полностью закончить облицовку ко Дню города», — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Во всех кабинетах хотят заменить мебель, у каждого педагога в каждой аудитории будут новые компьютеры, интерактивные доски, жалюзи и шторы, отметила директор ГДДЮТ Оксана Михневич.

Закончить капитальный ремонт дворца планируют до конца года, чтобы все новогодние мероприятия провести в обновлённом здании.

Строители уже отремонтировали кровлю, заменили инженерные сети. Работы на фасаде ещё ведутся. Всего на капитальный ремонт ГДДЮТ потратят 366 млн 302 тысячи 650 рублей. Причём от изначального оформления фасада пришлось отказаться после негативной реакции городской общественности. Первоначально здание хотели обшить оранжевыми металлокассетами, но тагильские художники организовали сбор подписей и написали обращение на имя мэра Владислава Пинаева с просьбой изменить концепцию.

На этом скандалы вокруг реконструкции дворца не закончились. В ноябре 2021 года стало известно о том, что строители отбили со стены цветное панно тагильского художника Владимира Кускова.