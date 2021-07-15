Строители моста на Циолковского в Нижнем Тагиле жалуются на местных жителей, которые воруют инструменты и стройматериалы (ВИДЕО)

В распоряжении АН «Между строк» оказалось видео, на котором пожилой мужчина ворует доски и арматуру со стройплощадки. По информации АН «Между строк», такие случаи на стройке путепровода по улице Циолковского не единичны. Злоумышленниками в основном становятся местные жители и владельцы расположенных рядом гаражей.

«Местные воруют доски, стройматериалы, инструменты даже, — говорит собеседник редакции. — Охрана у нас есть, но местных ни она, ни камеры наблюдения не отпугивают. В полицию заявление написано».

На видеозаписи видно, как мужчина подходит к стройматериалам, которые находятся под мостом, и постепенно выносит их.