Строители моста через Тагильский пруд снова просят дополнительного финансирования 

Строительство моста через Тагильский пруд подорожает второй раз за год. Как сообщает информагентство «Все новости», постановление об увеличении стоимости контракта подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В июле 2021 года возведение переправы подорожало на 304 млн рублей, до 4 млрд 284 млн рублей, из-за дополнительных работ. В этот раз повышение стоимости стройки связано с ростом цен на строительные материалы. Специалисты Службы заказчика городского хозяйства должны вместе с генподрядчиком ООО «АльмакорГруп» определить список подорожавших материалов, обосновать корректировку цены контракта, а после отправить проектную документацию на госэкспертизу, которая проверит достоверность сметной стоимости и выдаст заключение. Если оно будет положительным, то Служба заказчика подготовит в региональный Минтранс обращение о выделении дополнительного финансирования стройки.

В конце ноября стало известно о выделении из бюджета Свердловской области подрядчику дополнительно 240 млн рублей. Для этого власти инициировали корректировку местного бюджета, которую предстоит одобрить гордуме. Всего за время строительства переправы «АльмакорГруп» получил от мэрии Нижнего Тагила почти 2 млрд рублей.

«Все расчёты мы уже подготовили. Насколько в итоге стройка подорожает, решит экспертиза, но это будут точно не максимальные 30%», — рассказал руководитель проекта строительства моста Вячеслав Назаров ИА «Все новости».

Также Назаров уточнил, что сегодня, 7 декабря, рабочие завершили надвижку моста на вторую опору, таким образом полностью «перекрыв» Тагильский пруд. Сдать мост со всем благоустройством планируют летом 2022 года — к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.