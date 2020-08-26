«Странно видеть свои работы на других людях». Тагильская художница Алиса Горшенина создаёт костюмы для нового спектакля «Провинциальных танцев»

Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина работает над постановкой екатеринбургского хореографического театра «Провинциальные танцы». Алиса создаёт образы героев, шьёт костюмы и кукол. Премьера экспериментальной постановки запланирована на октябрь.

Авторами идеи спектакля «Приключения сапожника Петра» выступают танцовщики театра. Его художественный руководитель хореограф Татьяна Баганова является куратором проекта. «Приключения сапожника Петра» — это танцевальный спектакль для всей семьи, основанный на русских потешках, коротких житейских историях. Главный герой апостол Пётр захотел пожить на Земле, как обычный человек.

«Я работаю в основном над образами героев, сценографией занимается другой художник У меня это первый театральный опыт, за исключением постановок, которые мы с сестрой в детстве ставили. Мне как художнику не говорят, что делать, я тоже могу гнуть свою линию через образы. Для меня объём работы большой. Плюс мне морально тяжело расставаться с тем, что я создала, видеть мои работы не на мне, а на других людях. Пару раз на репетиции становилось так жутко, когда кто-то танцует в моём образе, — будто смотришь на себя со стороны. Но мне это интересно, мне было очень важно попробовать себя в этом, я хотела заглянуть по ту сторону кулис. Это полезный опыт, ведь в будущем я планирую сделать свою постановку», — рассказала «Афише МС» Алиса Горшенина.

Офлайн-работа над спектаклем началась в июне. До этого, во время карантина, постановщики и артисты общались виртуально. В начале августа танцовщики показали отрывки будущего спектакля на площадке «Лето на заводе» создающегося туркластера в Сысерти.