«Стоять приходится по 20 минут!» Водители Нижнего Тагила жалуются на работу светофоров на перекрёстке Мира — Циолковского 

Жители Нижнего Тагила жалуются на пробки, образующиеся на перекрёстке проспекта Мира и улицы Циолковского. По мнению автовладельцев, главной причиной дорожного затора является не подходящая для такой оживлённой дороги настройка светофорного комплекса.

«Пробки в часы пик грандиозные! Стоять приходится по 20 минут! Очень странная настройка светофоров. Кто делал, там, видимо, не ездит. Я уже звонил в “Сигнал-3”, ругался с ними. Мне обещали разобраться в ситуации», — рассказал АН «Между строк» водитель Андрей.

Как отмечают тагильчане, неподалёку от перекрёстка расположились сразу несколько социальных объектов: поликлиники, филиал НТИ УрФУ и отделение ГИБДД. В часы пик добраться до них без опоздания бывает непросто.

«Не понимаю, чем думают ГИБДД и чиновники, когда в самом центре города такая пробка с утра до вечера? Если мост на Циолковского и часть Октябрьской Революции закрыты на ремонт, может быть, есть смысл перестроить работу светофоров? Сейчас стараюсь объезжать этот перекрёсток стороной, потому что нервов никаких не хватает! Но юмор в том, что на Мира находится женская консультация, а подальше на Новострое — поликлиника, и тут уже не объедешь», — говорит тагильчанка Анна.

В МБУ «Сигнал-3», которое занимается эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения в Нижнем Тагиле, пояснили, что светофорный комплекс на перекрёстке настроен корректно, а недовольство водителей связано с нежеланием принимать во внимание потребности других участников дорожного движения и проводимые в городе дорожные ремонты.

По словам главного инженера «Сигнала-3» Владимира Емельянова, определённые трудности вызывает не только ремонт моста на улице Циолковского, но и связанное с этим закрытие развязки на Октябрьской Революции и Циолковского, что привело к значительному увеличению транспортного потока с Тагилстроя в сторону Красного Камня.

«Действительно, к нам поступают жалобы от жителей города, однако нужно понимать, что как таковых пробок на данном участке дороги нет, хоть иногда и имеет место небольшое скопление транспорта. Светофорный комплекс на перекрёстке настроен с приоритетом движения в сторону Тагилстроя, при этом так, чтобы транспорт успевал проехать по ремонтируемому мосту. Недовольные настройкой светофоров хотят улучшения условий для себя, не думая о других участниках дорожного движения. На данном перекрёстке ГИБДД установило 5-фазный режим работы светофора. С нашей стороны мы постоянно отслеживаем дорожную ситуацию. Какое-то время назад тестировали разные режимы работы этих светофоров, прибавляя или добавляя по несколько секунд времени на разных фазах, однако такие, казалось бы, незначительные корректировки сразу же вызывали автомобильные заторы. На данный момент я считаю выбранный режим работы оптимальным», — заявил АН «Между строк» Владимир Емельянов.

Напомним, в 2019 году в Нижнем Тагиле началось внедрение новой системы организации дорожного движения на оживлённых перекрёстках и переход на трёхфазный режим работы светофоров. Тогда в ГИБДД пояснили, что подобная схема хорошо зарекомендовала себя в крупных городах России, поэтому автоинспекторы дорожного надзора будут мониторить и другие потенциально опасные перекрёстки и при необходимости инициировать переход на трёхфазную работу.