Сторонники возврата выборов мэров готовы обратиться в суд после проверки подписей

Инициативная группа по возвращению прямых выборов мэров в Свердловской области готова обратиться в суд и в прокуратуру, если аппарат Заксобрания признает действительными менее 10 тысяч подписей, собранных в поддержку законопроекта, рассказал Znak.com глава инициативной группы депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков.

По его словам, активисты будут обзванивать людей, чьи подписи признают недействительными, и просить их подтвердить, что они поддерживают инициативу. Пока активисты не знают, какой процент брака в подписях нашли сотрудники аппарата Заксобрания — члены инициативной группы не смогли присутствовать при проверке, хотя имеют на это право по закону. По словам Пирожкова, в аппарате Заксобрания сказали, что им будет удобно пригласить активистов только в последний день проверки подписей.

«Понедельник, 28 сентября, — последний день для проверки по закону. Представители аппарата пригласили нас именно на 28-е число, чтобы показать итоги и чтобы мы вместе посмотрели на подписные листы, признанные недействительными. Правда, есть юридическая коллизия: если мы не успеем проверить подписи за один день, то во вторник, 29 сентября, юридически мы уже будем не в рамках сроков проверки, а Заксобрание подпишет заключение в любом случае», — говорит Пирожков.

Депутат надеется, что Заксобрание признает действительными больше 10 тысяч подписей, тогда активистам не придётся обращаться в суд.

Напомним, народная инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области, активистам удалось собрать 15 тысяч подписей, 13 тысяч из них были переданы на проверку в аппарат Заксобрания. Если сотрудники аппарата признают достоверными собранные группой подписи в поддержку законопроекта, то депутаты будут обязаны рассмотреть законопроект на заседании. Согласно исследованию фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах.