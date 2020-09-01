Сторонники возврата прямых выборов мэров в Свердловской области собрали 12,5 тысячи подписей

Инициативной группе по возвращению прямых выборов мэра в Свердловской области удалось собрать уже 12,5 тысячи подписей в поддержку законопроекта, со ссылкой на активиста группы Владислава Постникова пишет Znak.com.

По его словам, часть подписей будет вычеркнута из-за некорректного оформления. Сбор подписей в поддержку законопроекта будет продолжаться до 10 сентября. Ежедневно в Екатеринбурге работает точка сбора в сквере у Театра драмы, сегодня, 1 сентября, также работает точка на улице Вайнера. В Нижнем Тагиле подписи собирают только в предвыборном штабе кандидата в гордуму Надежды Журавлёвой, в здании по улице Красноармейской, 198, каб. 14. Оставить подпись можно с 15:00 до 18:00.

Напомним, народная инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. Если группа соберёт под проектом закона 10 тысяч подписей избирателей региона до 11 сентября, областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ. Активисты ранее сообщали, что хотят собрать 12–15 тысяч подписей, чтобы была возможность исключить брак и подписи с помарками.

Согласно исследованию фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах.